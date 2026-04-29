النصر يبعد أنجيلو عن الكلاسيكو

يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم مباراة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، مساء الأربعاء، في الرياض، بالتشكيل ذاته الذي بدأ به أمام الاتفاق، ضمن الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

واستبعد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس نجم الوسط البرازيلي أنجيلو جابرييل من قائمة «الكلاسيكو» للاعتماد على ثمانية أجانب آخرين، من بينهم المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، الذي تعافى من آلامٍ عضليةٍ، اشتكى منها أخيرًا.

ويبدأ جيسوس قمة الجولة الـ 30 بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، والمدافعين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان، ونواف بوشل في مركز الظهير الأيمن ومارتينيز ظهيرًا أيسرَ. وفي الوسط، يُجاوِر عبد الله الخيبري الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، خلف الرباعي الهجومي المؤلَّف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي، المصعَّد من فريق درجة الشباب، وثمانية لاعبين، بينهم المهاجم عبد الله الحمدان، والجناح أيمن يحيى، فيما تحرم إصابةٌ عضليةٌ الحارس نواف العقيدي من الوجود في قائمة «الأصفر».

وبالتشكيل الأساسي ذاته، خاض النصر مباراة الاتفاق، منتصف الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ 29، التي غيَّبت إصابةٌ عضليةٌ أنجيلو جابرييل عنها، وكسِبها المتصدر 1ـ0.

ولعِب البرازيلي 37 من مباريات الفريق الموسم الجاري، محرزًا ثمانية أهدافٍ، وصانعًا 12.

والحد الأعلى للأجانب في قائمة يوم المباراة هو 8 لاعبين، حسب لوائح دوري روشن.