الأهلي يستبعد ميو.. ويبدأ بالجهني ومجرشي

يبدأ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مباراة النصر الأربعاء بثمانية أجانب، ليس من بينهم الفرنسي إنزو ميو، لاعب الوسط، فيما يستعيد الظهير علي مجرشي، الذي حرمته بطاقة حمراء من خوض مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع عودة مجرشي، يجلس ريان حامد، المدافع والظهير، على دكة الاحتياط في ملعب «الأول بارك»، الذي يستضيف قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

واختار يايسله البدء بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والظهيرين مجرشي وزكريا هوساوي، والمدافعَين التركي مريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز. ويلعب زياد الجهني، مُعوِّض ميو، في الوسط إلى جانب الفرنسي فالنتين أتانجانا والإيفواري فرانك كيسيه، فيما يتشكَّل خط المقدِّمة من الجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو، والإنجليزي إيفان توني.

ويجلس تسعة لاعبين على دكة البدلاء الأهلاوية، من بينهم المهاجم فراس البريكان، صاحب هدف التتويج باللقب الآسيوي، والجناح صالح أبو الشامات، والمدافع محمد سليمان، والظهير محمد عبد الرحمن، إضافةً إلى الحارس عبد الرحمن الصانبي.

وفاز الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، إثر تغلّبه 1-0 على ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت على ملعب «الإنماء» في جدة.