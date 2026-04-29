بالسلسة الأطول.. الاتحاد يهيمن على التعاون

كرّس فريق الاتحاد الأول لكرة القدم هيمنته على مواجهاته أمام نظيره التعاون بعد فوزه بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في بريدة ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وسجل الفريق الجداوي أطول سلسلة انتصارات على «سكري القصيم» بعدما ألحق به الخسارة الرابعة تواليًا للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، كما أنه حقق فوزه الـ 17 مقابل 7 للفريق القصيمي خلال 32 لقاء، بينما تعادلا 8 مرات.

ونجح الاتحاد في تجاوز التعاون بفضل الهدفين اللذين سجلهما الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري عند الدقيقتين 19 و52.

واستعاد الفريق الاتحادي من خلال هذه النتيجة توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوم 3-4 لحساب الجولة الـ29 من الدوري، وماتشيدا زيلفيا الياباني 0-1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، علمًا أن لديه مباراة مؤجلة أمام الشباب.

على الجانب الآخر، عجز التعاون عن تحقيق الفوز على الاتحاد للمباراة السادسة تواليًا «4 هزائم وتعادلين»، وبذلك يتجمد رصيده عند عند 49 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس.