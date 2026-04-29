برباعية الرياض.. القادسية يضمن الرابع

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم المباراةَ التي جمعته بالرياض 4ـ0، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وافتتح عبد الله آل سالم التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 7 مانحًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول قبل أن يعود اللاعب ذاته ويُعزِّز النتيجة بالهدف الثاني «77». وأضاف المكسيكي جوليان كينيونيس ثالث الأهداف «87»، وسجَّل الرابع «90+5».

وضَمِنَ القادسية بهذا الفوز وجوده رسميًّا بين الأربعة الأوائل بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطةً، إذ لن يتمكَّن التعاون من تجاوزه حتى في حال فوزه بجميع مبارياته الأربع المتبقية حيث سيصل إلى 61 نقطةً، في حين سيبلغ الاتحاد لو انتصر في مبارياته الخمس المتبقية 63 نقطة.

وكرَّر القادسية بهذه النتيجة 4ـ0 ما فعله في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري، إذ فاز على منافسه أيضًا بالنتيجة ذاتها على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وعادلَ القادسية أطول سلسلة تسجيلٍ في تاريخه بدوري المحترفين بوصوله إلى 23 مباراةً متتاليةً هزَّ فيها الشباك بعد موسم 2016ـ2017.

في المقابل، تجمَّد رصيد الرياض عند 23 نقطةً في المركز الـ 16، ليبقى مهدَّدًا بالهبوط، إذ يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ضمك، صاحب أقرب مراكز البقاء.

ويستضيف القادسية فريق النصر، الأحد 3 مايو، ضمن الجولة الـ 31، فيما يحلُّ الرياض ضيفًا على الفيحاء، الإثنين 4 مايو، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.