أمام الرياض.. آل سالم يسجل الثنائية السابعة

سجل عبد الله آل سالم، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، الثنائية السابعة في مسيرته بدوري المحترفين خلال مباراة فريقه أمام الرياض ضمن الجولة الـ 30 من «روشن»، الأربعاء.

وجاءت أولى ثنائيات اللاعب موسم 2014ـ2015 بقميص الخليج أمام الرائد، وكرَّرها موسم 2018ـ2019 مع الفيحاء أمام القادسية، ثم موسم 2021ـ2022 مع الاتفاق ضد الباطن.

وفي موسم 2024ـ2025 مع الخليج، سجل آل سالم ثلاث ثنائياتٍ أمام الرائد، والفتح، والهلال.

وأضاف اللاعب الموسم الجاري 2025ـ2026 الثنائية السابعة بعد تسجيله هدفين على الرياض.