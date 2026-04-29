الاتحاد يفقد فابينيو أمام الخلود

تأكَّد غياب البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مباراة الخلود، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وحصل اللاعب على بطاقةٍ صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول من لقاء التعاون، ليرتفع عدد بطاقاته الصفراء إلى أربع، بالتالي إيقافه مباراةً واحدةً، وغيابه عن لقاء الخلود.

وسبق لفابينيو الحصول على ثلاث بطاقاتٍ صفراء أمام النصر، والخليج، والأهلي ضمن الجولات 21 و24 و25 من الدوري.

والإيقاف هو الثالث للدولي البرازيلي في النسخة الجارية من الدوري، إذ افتقد الفريق جهودَه في مباراتين للإيقاف ببطاقتين حمراوين، كانت الأولى مباشرة خلال مباراة الخليج في الجولة السابعة، والثانية بعد حصوله على الصفراء الثانية في لقاء ضمك ضمن الجولة الـ 15.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على التعاون بهدفين، سجلهما الجزائري حسام عوَّار والمغربي يوسف النصيري في الدقيقتين 19 و52.