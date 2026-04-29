أخضر الشاطئية يخطف برونزية سانيا

نال فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 6-4، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليُنهي مشواره في الدورة على منصة التتويج «ثالثًا».

وطبقًا لحساب فريق السعودي على منصة «إكس» قدّم أخضر الشاطئية مباراة قوية، نجح من خلالها في فرض أفضليته والعودة بنتيجة إيجابية، مؤكدًا حضوره التنافسي في البطولة بعد مشوار شهد مستويات مميزة أمام عدد من المنتخبات الآسيوية، وصولًا إلى تحقيق الميدالية البرونزية.

وبهذه الميدالية، اختتم فريق السعودية مشاركته في «سانيا 2026»، بعد مشاركته في عدد من المنافسات الشاطئية، شملت كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، والجوجيتسو، والمصارعة الشاطئية، وسط حضور سعودي يعكس التطور المستمر للرياضة وتوسع مشاركاته في مختلف المحافل القارية والدولية.