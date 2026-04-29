قبل وداع أنفيلد.. ليفربول يرجح جاهزية صلاح

توقع نادي ليفربول، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، أن يكون الدولي المصري محمد صلاح متاحًا للعودة إلى اللعب قبل نهاية الموسم الجاري، بعدما هددت الإصابة بتعطيل وداع المهاجم الدولي المصري لملعب أنفيلد.

وأُجبر صلاح الذي سيرحل عن صفوف بطل الدوري الممتاز في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام، على مغادرة الملعب بسبب الاشتباه في إصابته في العضلة الخلفية للفخذ خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 السبت.

وينتظر ليفربول نتائج الفحوص لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكن مع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، سادت مخاوف من ألا يشارك الدولي المصري البالغ 33 عامًا مجددًا الموسم الجاري.

غير أن بيانًا للنادي صدر الأربعاء جاء فيه «يؤكد نادي ليفربول أن من المتوقع أن يكون محمد صلاح متاحًا للعودة إلى اللعب قبل نهاية الموسم».

وأضاف: «تم التأكد من أن المشكلة التي تسببت في خروجه هي إصابة عضلية طفيفة. وبذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل ختام موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز الصيف الجاري».

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الايطالي عام 2017، وخاض أكثر من 400 مباراة بقميص النادي حتى الآن، مسجلًا 257 هدفًا في المركز الثالث في قائمة الهدّافين التاريخيين للنادي خلف إيان راش «346 هدفًا»، وروجر هانت «285».