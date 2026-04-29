رودجرز: هدفنا 70 نقطة

أكد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار والأداء الذي قدمه فريقه أمام الرياض، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن، مشيرًا إلى أن المواجهة تطلبت روحًا قتالية عالية.

وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحافي: «أنا سعيد جدًا بالنتيجة والأداء، كنا نعلم أن الرياض سيهاجم وسيقاتل من أجل البقاء، لذلك دخلنا المباراة ونحن نعرف أننا بحاجة للعب بروح قتالية».

وأضاف: «خلقنا فرصًا كثيرة خلال المباراة، واللاعبون يستحقون الثناء لأنهم يعملون بجد، ونحرص على أن نلعب من بداية المباراة حتى نهايتها بالتركيز نفسه».

وعن تألق عبد الله آل سالم، قال: «قدم مستوى مميزًا وأنا سعيد بأدائه، هو لاعب صبور ومحترف ولديه طموح كبير، وحينما سنحت له الفرصة سجل هدفين».

وختم رودجرز حديثه: «هدفنا أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن، وأن نحصد أكثر من 70 نقطة، ونحقق معدل انتصارات أعلى، حتى يمنحنا ذلك شعورًا إيجابيًا قبل التحضير للموسم المقبل، وعقليتي دائمًا أن نقاتل حتى النهاية في كل مباراة».