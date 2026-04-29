شاموسكا: كنا الأفضل.. والنتيجة محزنة

عبر البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن حزنه بعد الخسارة أمام الاتحاد 0ـ2، الأربعاء، في الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، متطلعًا في الوقت ذاته إلى التعويض في المباريات المقبلة.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «أنا حزين جدًا على النتيجة، ولكنني في المقابل سعيد بأداء لاعبي فريقي وأرقامهم في المباراة تؤكد أننا كنا الأفضل أمام فريق يمتلك ميزانية كبيرة مثل الاتحاد».

وأضاف المدرب البرازيلي: «الاتحاد ظفر بالنتيجة بعد أن استطاع ترجمة الفرص القليلة إلى أهداف».

وتابع مدرب التعاون: «إذا واصلنا العمل على المستويات الجيدة نفسها التي لعبنا بها أمام الاتحاد، سنحقق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة».

وأكمل شاموسكا: «لدينا أربع مباريات في الدوري وسنسعى للفوز بها من أجل تحقيق هدفنا».

وعن التغييرات التي أجراها خلال المواجهة، أجاب مدرب الفريق القصيمي: «الفريق قدم أداءً ممتازًا، والتغييرات هدفت إلى إعطاء مزيد من القوة، ولكننا لم ننجح في الفوز».