دولاك: لا أفكر في نتائج الفرق الأخرى

أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، حزنه عقب الخسارة أمام القادسية، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه كان يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «حزين جدًا للخسارة، كنا حريصين على الخروج بنتيجة جيدة من أجل تحسين وضعنا في سلم الترتيب».

وأضاف: «يجب أن نتفهم أن هناك فرقًا كبيرًا في الإمكانات بيننا وبين القادسية، والنتيجة غير مرضية لنا، وما زالت أمامنا 4 مباريات يجب أن نبذل فيها كل جهدنا من أجل البقاء».

وعن مجريات اللقاء، أوضح: «بعد الهدف الثاني للقادسية، لم نستطع الحفاظ على تركيزنا ذهنيًا داخل المباراة، وتلقينا المزيد من الأهداف».

وختم دولاك حديثه: «تركيزي منصب على فريقي فقط، ولا أفكر في نتائج الفرق الأخرى، هدفنا هو تحسين الأداء وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات المتبقية».