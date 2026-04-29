باريس سان جيرمان يخسر حكيمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، أن المغربي أشرف حكيمي​ الظهير الأيمن سيغيب عن مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سيحل فيها فريقه ضيفًا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إصابة ‌في الفخذ.

وسقط ‌حكيمي وهو ​يمسك ‌بفخذه ⁠الأيمن ​خلال الفوز ⁠5ـ4 في مباراة الذهاب، والتي ساعد خلالها خفيتشا كفاراتسخيليا في تسجيل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان، وسيغيب اللاعب الدولي المغربي عن الملاعب خلال ⁠الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما ‌ذكر النادي في ‌بيان.

وأكمل اللاعب البالغ ​من العمر ‌27 عامًا المباراة، حيث كان ‌باريس سان جيرمان قد استنفد جميع تبديلاته، بينما حافظ على تقدمه بهدف واحد في مجموع المباراتين قبل ‌مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

كما تعرض الحارس لوكا شفالييه، ⁠الذي ⁠شارك آخر مرة مع باريس سان جيرمان في يناير الماضي، لإصابة في الفخذ خلال حصة التدريب، الأربعاء، وسيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما أضاف بطل أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، ​منافسه لوريان ​السبت المقبل قبل أن يسافر إلى ميونيخ.