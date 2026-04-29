الكلاسيكو يحرم الجهني من مواجهة الأخدود

يحرم تراكم البطاقات فريق الأهلي الأول لكرة القدم من جهود زياد الجهني، لاعب الوسط، أمام الأخدود، الأحد، في جدة ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وتلقَّى الجهني، في ختام الشوط الأول من «الكلاسيكو» ضد النصر، الأربعاء، بطاقةً صفراء هي الرابعة له على صعيد موسم الدوري. بذلك، يُعاقَب بالإيقاف مباراةً واحدةً، حسبَ لوائح الدوري.

وحصل اللاعب على بطاقاتٍ صفراء أمام الحزم، والقادسية، والفيحاء ضمن الجولات 21 و26 و29، على الترتيب.

وخاض الجهني 34 من مباريات الأهلي الموسم الجاري، محرزًا هدفًا، وصانعًا مثله. ورفع «الكلاسيكو» على ملعب «الأول بارك» عدد مشاركاته في نسخة «روشن» الجارية إلى 22.

وطُرِدَ اللاعب ذاته أمام الرياض والقادسية ضمن الجولتين 7 و9، على الترتيب، ما حرمه من الظهور في الجولتين 8 و10.