كونسيساو: طموحنا المركز الخامس

أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن طموحهم هو الحصول على المركز الخامس المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالفوز على التعاون 2ـ0 ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «تعودت على القتال وتحقيق البطولات والإنجازات، ولكن طموحنا الآن هو المركز الخامس المؤهل للبطولة الآسيوية، وهذا هو الواقع».

وأضاف مدرب الفريق الاتحادي: «لعبنا مباراة قوية أمام فريق مميز، وأهنئ شاموسكا مدرب التعاون على الفريق الرائع والمنظم».

وأثنى كونسيساو على أداء لاعبيه خلال المباراة، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة جميلة، ونجحوا في تحقيق الفوز.