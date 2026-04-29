بالفوز الـ 20.. النصر يحسم كلاسيكو الأهلي

تجاوز فريق النصر الأول لكرة القدم عقبة الأهلي، مساء الأربعاء في الرياض، مُحققًا انتصاره الـ 20 على التوالي، في مختلف المسابقات، مُعززًا صدارته جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وتغلّب «الأصفر»، 2-0 على ضيفه، القادم من التتويج الآسيوي، مستفيدًا من هدفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، في الدقيقتين 76 و90، على الترتيب.

وسجَّل رونالدو برأسية استقبلت ركلة ركنية نفذها مواطنه جواو فيليش. وأطلق كومان قذيفة مدوية في شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى الأهلاوي، بعد تمريرة بالرأس من الجناح أيمن يحيى.

وفيما وصل عدد نقاط المتصدر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى 79، تجمّد رصيد الفريق الضيف عند 66 نقطة، في المركز الثالث.

ورفع «الكلاسيكو»، الذي احتضنه ملعب «الأول بارك»، عدد انتصارات النصر المتتالية إلى 20، توزّعت بين 16 في «روشن» و4 في دوري أبطال آسيا 2، التي تأهل الفريق إلى مباراتها النهائية ويخوضها منتصف الشهر المقبل أمام جامبا أوساكا الياباني.

وبدأت سلسلة الانتصارات أمام الشباب في 17 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 16، وأكملت ثلاثة أشهرٍ وأقل من نصف الشهر.

وعلى صعيد المواجهات بين النصر والأهلي، لحساب دوري المحترفين، ارتفع عدد انتصارات الأول إلى 14، في 34 مواجهة، مقابل 10 للثاني، و11 تعادلًا.

وانتهى لقاؤهما في الدور الأول بفوز فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله 3-2، في 2 يناير الماضي على ملعب «الإنماء» في جدة.