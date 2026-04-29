يايسله: قرارات الحكم أثرت على الكلاسيكو

نسب الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى القرارات التحكيمية التأثير على مواجهة «الكلاسيكو» ضد النصر، التي حسمها متصدر دوري روشن السعودي، الأربعاء، 2ـ0 على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وبعد صافرة النهاية، صرَّح الألماني خلال مؤتمر صحافي: «كان من الممكن أن تسير المباراة لصالحنا، قرارات الحكم كانت مؤثرة، فيما إذا كانت تلك ركلة جزاء لصالحنا أم لا».

وأضاف: «الحكم اليوم كان أجنبيًا، لم أكن سعيدًا بكل قراراته، وهذا حال اللعبة»، مشيرًا إلى صناعة ما سمّاها «التفاصيل الصغيرة» الفارق بين الطرفين.

ولخّص يايسله انطباعاته عن مجريات اللقاء بالقول: «النصر كان أكثر عنفوانًا منّا في اللحظة التي أحرز فيها الهدف الأول، هذه قصة المباراة».

ورأى أن لاعبيه فعلوا كل شيء على أرضية الملعب من أجل الفوز. وتابع: «كانت مواجهة متقاربة حتى نهايتها، والنصر فاز، نبارك له انتصاره، وهذا جزء من كوننا أبطالًا لآسيا».

وحول حظوظ فريقه في صراع لقب الدوري، صرّح الألماني: «حينما تكون هنا فرصة أمامنا للفوز باللقب، سنؤمن بها».