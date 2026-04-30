جيسوس: الأهلي بحاجة إلى معرفة كيف يفوز

عزا البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، استبعاده البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، من «الكلاسيكو»، الأربعاء، إلى اعتماد المنافس على الإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي فالنتين أتانجانا في خط الوسط، منوِّهًا بإصرار المتصدر على الفوز في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، فيما وجّه رسالةً للاعبي الأهلي حول كيفية الانتصار.

وبعد حصد النقاط الثلاث بهدفين دون رد أمام الأهلي، اعترف جيسوس، خلال مؤتمر صحافي، بصعوبة قرار إبعاد جابرييل من قائمة المباراة.

وأوضح: «شعرت أنه يساعدنا دائمًا، لكن بسبب وجود أتانجانا وكيسيه اخترت الخيبري وبروزوفيتش، كنت أريد إبعاد لاعب آخر، لا أريد ذكر اسمه، لكن قرار إخراجه كان صعبًا».

ورأى البرتغالي أن الكلاسيكو كان متوازنًا. وصرّح: «حققنا انتصارًا صعبًا أمام خصم قوي للغاية يمتلك لاعبين جيدين وتنظيمًا تكتيكيًا، لكننا كنا أكثر إصرارًا على الفوز».

وتطرّق مدرب النصر إلى تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مطلع الأسبوع الجاري. وقال: «أهنئ الأهلي بالنخبة، الفريق الوحيد الذي فاز بهذه البطولة، وهو أمر مهم للسعوديين»، مستدركًا: «لكن لاعبي الأهلي يحتاجون إلى أن يعرفوا كيف يفوزون في المباريات، هذا ما أريد قوله». فيما نفى شعوره بالأمان في صراع لقب الدوري. وأبان: «خطونا خطوة كبيرة، لكن لا نشعر بالأمان، كرة القدم تشهد تغيرات غريبة، بعض الأمور تحدث قد تغيّر جوانب عدّة، مثل البطاقات الصفراء».

وردَا على سؤالٍ صحافيّ عن قيادته النصر لتحقيق 20 انتصارًا متتاليًا، علّق: «أمر غير سهل، لكني اعتدت على الأرقام، قدت الهلال إلى 34 فوزًا متتاليًا». وأكمل: «تتبقى لنا مباريات، وأطلب من اللاعبين إكمال العمل، قدمنا اليوم مباراة تكتيكية ولم نصنع الكثير من الفرص».