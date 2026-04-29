رسميّا.. خماسي «روشن» في النخبة وبطل كأس الملك يتأهل إلى آسيا 2

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة بطل دوري روشن السعودي ووصيفه وصاحب المركز الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وفقًا للآلية التي اعتمدها حسبما كشف عنه في بيان صادر الأربعاء.

وطبقًا للآلية، فإن الاتحاد اعتمد مشاركة صاحبي المركزين الرابع والخامس في الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها.

وكانت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي عقدت اجتماعها الثاني الجمعة الماضي، وتم خلاله اعتماد لوائح مسابقات الأندية «نسخة 2026»، قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ الرسمي من قبل الاتحادات الوطنية الأربعاء.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن اعتماده آلية مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية ابتداءً من الموسم المقبل تأتي بعد اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد القاري لتوصيات لجنة كرة القدم الاحترافية، في الاجتماع الذي عقد الأربعاء في مدينة فانكوفر الكندية.

في المقابل، يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2 حسب بيان الاتحاد، وفي حال كان بطل الكأس ضمن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري روشن، يتم اعتماد صاحب المركز السادس في الدوري للمشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أقر التعديلات الخاصة بموسم 2026-2027، والتي تضمنت زيادة عدد أندية بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقًا، إلى جانب إعادة توزيع مقاعد الاتحادات الوطنية، قبل اعتماد القرار بصورة نهائية.

وحظيت السعودية بالحد الأقصى من مقاعد المشاركة في البطولات الآسيوية، بواقع ثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين غير مباشرين «ملحق»، إضافة إلى مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2.