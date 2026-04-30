رونالدو: نعرف كيف نقاتل.. وهذه كرة قدم وليست حربًا

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، كثرة الشكوى في دوري روشن السعودي، داعيًا إلى مراجعة الأمور، وإيقاف هذا الأسلوب.

وقاد رونالدو فريقه إلى الفوز 2ـ0 على الأهلي، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 30، محرزًا الهدف الأول بعد تعادلٍ سلبي دام 75 دقيقة.

وفي تصريحاتٍ عقب حصد النقاط الثلاث، وتعزيز صدارة جدول الترتيب، قال النجم العالمي لقنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي، ردًّا على سؤالٍ حول توتُّر صاحب المواجهة: «أعتقد أن هذا ليس جيدًا للدوري. الجميع يشكو، الجميع يبالغ. هذه كرة قدمٍ وليست حربًا».

وأضاف: «نحن نعرف كيف نقاتل، والجميع يريد الفوز، لكن لا يجوز أن يتحوَّل الأمر إلى فوضى». كاشفًا عن اعتزامه الحديث بعد نهاية الموسم حيال «كثيرٍ من الأمور السيئة» التي رآها.

وأبدى رونالدو استياءه من كثرة شكاوى اللاعبين، وصرَّح: «لاعبون كُثُرٌ يشكون، ويكتبون منشوراتٍ على إنستجرام وفيسبوك. حديثٌ عن الحكام. عن الدوري والمشروع، هذا ليس جيدًا، هذا ليس الهدف من الدوري».

وشدَّد: «يجب أن نُقدِّم المَثَل، ليس هنا فقط، بل حتى في أوروبا، لأننا نريد أن ننافسهم لنكون أحد أفضل الدوريات في العالم». مكملًا: «لكن بهذه الطريقة لا أعتقد ذلك. يجب أن نراجع الأمور، ونوقف هذا الأسلوب، ونتحدَّث مع رابطة الدوري، لأنه بالنسبة لي هذه ليست كرة قدمٍ».

وذكر قائد النصر أن مباراة الأهلي كانت صعبةً للغاية، وقال: «كنا نعرف أننا سنواجه أحد أفضل فرق الدوري». وفرَّق بين الشوطين موضحًا: «في الأول كانت المواجهة متكافئةً جدًّا من الناحية الفنية، لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكلٍ أفضل، وصنعنا فرصًا أكثر، وبالطبع استحققنا الفوز لأننا أحرزنا هدفين».

وردًّا على سؤالٍ عن ارتدائه العقال خلال احتفاله مع المشجعين بعد المباراة، أجاب: «هم يحبونني. بالنسبة لي ليست مشكلةً على الإطلاق، أنا معتادٌ على هذا النوع من الأجواء، فقد لعبت في أنديةٍ كبيرةٍ، يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد. ما يهمنا أن يكون الجمهور سعيدًا».