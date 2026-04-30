المرة الأولى.. إنجلاند يقود نهائي الكأس

تقرر إسناد إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى الحكم دارين إنجلاند.

ومن المقرر أن تلعب المباراة النهائية للمسابقة في 16 مايو المقبل، على ملعب «ويمبلي» العريق في لندن العاصمة البريطانية، حيث تم اختيار سبعة حكام لإدارة المباراة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لاتحاد الكرة الإنجليزي، الأربعاء.

وكشف الاتحاد في بيان عن أن هذا هو أول نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يديره إنجلاند، بعد أن كان الحكم الرابع في نهائي نسخة المسابقة العام الماضي 2025، ومساعدًا للحكم في نهائي عام 2015.

وتم تعيين إنجلاند حكمًا بالدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس عام 2020، بعد أن عمل مساعدًا للحكم في البطولة بين عامي 2012 و2015، كما أضيف اسمه إلى قائمة الحكام الدوليين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2022.

ويشهد نهائي البطولة العام الجاري حدثًا تاريخيًا هامًا، حيث سيصبح أكيل هاوسون، الذي تم تعيينه حكمًا مساعدًا، أول حكم أسود البشرة يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويتكون طاقم حكام نهائي كأس إنجلترا من: الحكم: دارين إنجلاند، الحكمين المساعدين: تيم وود، وأكيل هاوسون، الحكم الرابع: سام باروت، الحكم المساعد الاحتياطي: ستيف ميريديث، حكم تقنية الفيديو المساعد «VAR»: بيتر بانكس. مساعد حكم تقنية الفيديو «VAR»: نيك هوبتون.

وتأهل تشيلسي للمباراة النهائية للبطولة عقب فوزه 1-0 على ليدز يونايتد، فيما تغلب مانشستر سيتي 2-1 على ساوثهامبتون.