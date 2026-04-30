إيمري: أسعى إلى فصل جديد في أوروبا

أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، أنه يريد كتابة «فصل جديد» مع النادي الإنجليزي بينما يستعد لخوض نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام مواطنه نوتنجهام فوريست.

وسيلتقي الناديان، المتوجان سابقًا بلقب دوري أبطال أوروبا، في مباراة الذهاب الخميس على ملعب سيتي جراوند، حيث تفصل بينهما خطوة واحدة فقط نحو بلوغ أول نهائي قاري منذ عقود.

وقال إيمري إنه يريد كتابة «فصل جديد» مع فيلا، مضيفًا في مؤتمره الصحافي قبل المباراة الأربعاء «سنحاول استخدام خبراتنا من أجل التحسن في هذه المواجهة».

وأضاف: «لكنني بالطبع أعرف مدى صعوبة الفوز في نصف النهائي، لأن الفرص متساوية بنسبة 50/50 بين الفريقين، وهم أيضًا يملكون لاعبين جيدين، ومدربًا جيدًا، ومدربًا متمرسًا في أوروبا».

وتابع: «كما أنهم يعيشون، برأيي، زخمًا جيدًا ويشعرون بالثقة في الفترة التي يمرون بها».

ويملك إيمري سجلًا حافلًا في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما قاد مواطنيه إشبيلية وفياريال إلى إحراز اللقب أربع مرات في المجمل.

وأردف: «بالطبع لدي خبراتي السابقة، وفي هذه المسابقة تحديدًا، ومع زخم مختلف أيضًا، لكن الأمر مختلف تمامًا».

واستطرد قائلًا: «في كرة القدم، كل ما كنت تفعله في السابق، ربما كان رائعًا، وربما لا، لكنه أصبح من الماضي، والآن هناك فصل جديد، وأنا أريد كتابة فصل جديد هنا».

ويتوقع إيمري اختبارًا صعبًا أمام فوريست الذي لم يُهزم في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، وهي سلسلة ساعدت على تخفيف مخاوفه من الهبوط.

قال: «لديهم تاريخهم، نوتنجهام فوريست في أوروبا، مع الفوز بدوري أبطال أوروبا».

وختم قائلًا: «ولدينا تاريخنا نحن أيضًا، لكن ليس في الفترة القريبة، وأخيرًا نريد، الفريقان معًا، أن نواصل القيام بشيء مهم في أوروبا».