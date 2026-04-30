المرة الـ15.. الزمالك ممنوع من القيد

تلقى نادي الزمالك المصري إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف قيد جديد لمدة ثلاث فترات انتقال، ليتعرض لنفس العقوبة للمرة 15 خلال الموسم الجاري.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية مساء الأربعاء إن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني في صفقة ضم البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق.

وأضاف المصدر ـ رفض ذكر اسمه ـ أن الصفقة عبارة عن القسط الأخير من صفقة شراء اللاعب التي تصل إجمالي التعاقد معه مليون و800 ألف دولار.

ويعد بيزيرا من أبرز لاعبي الزمالك الموسم الجاري، وفرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي ليساهم في اعتلاء الفريق لصدارة جدول الدوري، والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، ليكون الفريق مرشحًا لتحقيق لقبين.

وجاءت العقوبة قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري، مساء الجمعة، وبعدها بأسبوع سيلاقي اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.