بجزائيتين.. التعادل يخيّم على أتلتيكو وأرسنال

عاد فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم بتعادلٍ ثمينٍ من خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1ـ1 في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتقدَّم أرسنال بهدفٍ في الشوط الأول، أحرزه فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 44.

ورفع جيوكيريس رصيده إلى خمسة أهدافٍ في 13 مباراةً بدوري الأبطال الموسم الجاري.

وفي الشوط الثاني، أدرك أتلتيكو التعادل بركلة جزاءٍ أخرى، سدَّدها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56، ليحتفل بهدفه العاشر في 14 مباراةً بالمسابقة القارية.

وتورَّط هانكو في ركلة جزاءٍ ضد فريقه في الدقيقة 78 عندما عرقل إيبريتشي إيزي، الذي شارك بديلًا لمارتن أوديجارد في الشوط الثاني.

وبعد توقفٍ دام نحو ثلاث دقائق، قرَّر الحكم الهولندي داني ميكيلي إلغاء قراره إثر مراجعة تقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بالتعادل.

بذلك، يتأجَّل الحسم لمباراة الإياب، الثلاثاء المقبل، على ملعب الإمارات في لندن، العاصمة البريطانية.

وكان أتلتيكو تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء منافسه المحلي برشلونة بالفوز عليه 3ـ2 في مجموع المباراتين، بينما أطاح أرسنال بفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي، 30 مايو، الفائز من لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونيخ الألماني.

وسيكون أتلتيكو ومدربه دييجو سيميوني أمام تحدٍّ صعبٍ في لقاء الإياب لتفادي سيناريو الخسارة الكارثية 0ـ4 أمام أرسنال، أكتوبر الماضي، ضمن مرحلة الدوري.