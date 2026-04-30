شباك الأهلي تستقبل رأسية الدون الـ125

استقبلت شباك فريق الأهلي الأول لكرة القدم الهدف الرأسي رقم 125 للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، وذلك خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في قمة مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي وكسبها الأصفر العاصمي 2-0 بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وعلى ملعب «الأول بارك» ارتقى كريستيانو عاليًا لضربة ركنية نفذها مواطنه جواو فيليش ليضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى من مرمى السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي عند الدقيقتين 76.

وسجلت مباراة في الدوري البرتغالي موسم 2002-2003 أول هدف رأسي لرونالدو وذلك خلال مواجهة سبورتينج لشبونة أمام نادي موريرينسي 7 أكتوبر 2002 ضمن الجولة السادسة.

وسجل حينها رونالدو أحد أهداف فريقه سبورتينج لشبونة من ضربة رأسية عند الدقيقة 90+5 ليخرج فريقه فائزًا بثلاثية نظيفة.