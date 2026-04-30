11 عاما.. النصر لا يهتز أمام الأهلاويين

دون فريق النصر الأول لكرة القدم رقمًا جديدًا في سجل مواجهاته ضد الأهلي، بعدما حافظ على سجله الخالي من الخسارة أمامه في الدور الثاني من دوري المحترفين للعام الـ11 تواليًا، إثر فوزه عليه بثنائية نظيفة خلال مواجهة الكلاسيكو التي احتضنها ملعب الأول بارك، الأربعاء.

ونجح الفريق النصراوي في مواصلة هيمنته على نظيره الأهلي خلال الدور الثاني من الدوري بعد أن هز شباكه بهدفين حملا توقيع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والفرنسي كينسجلي كومان عند الدقيقتين 76 و90.

ورفع الأصفر العاصمي عدد انتصاراته على الأهلي إلى سبعة مقابل ثلاثة تعادلات، من دون أي هزيمة في آخر 10 مباريات جمعت الفريقين في الدور الثاني، علمًا أن خسارته الأخيرة من نظيره الجداوي في هذه المرحلة من الدوري تعود إلى 22 مارس 2015، وكانت بنتيجة 3-4.

وبخلاف استمرار التفوق على الأهلي، حقق الفريق النصراوي عديدًا من المكاسب الأخرى، وأبرزها اقترابه خطوة مهمة من اللقب، بعدما أحكم قبضته على الصدارة برصيد 79 نقطة، إضافة إلى المحافظة على نظافة شباكه للمباراة الـ17، متجاوزًا بذلك حصيلته في موسم 2022-2023 التي سجل خلالها “16 كلين شيت”.