الأخدود والاتفاق.. تأكيد أو رد اعتبار

يهدف لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى تأكيد انتصارهم في الدور الأول على مضيفهم الأخدود، في المباراة التي تجمع الفريقين، الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران لحساب الجولة الـ30 من دوري روشن.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 5 مرات، فاز الاتفاق في ثلاث مباريات، وفاز الأخدود في مباراة وحسم التعادل مباراة أخرى، وسجل هجوم الاتفاق 6 أهداف، في حين سجل هجوم الأخدود هدفين .

ويطمح الأخدود إلى إيقاف الانتصارات المتتالية للاتفاق في آخر 3 مواجهات، خصوصًا بعد أن تلاشت حظوظه في البقاء، إلى حد كبير، بعدما خسر أمام النصر ثم ضمك أحد المنافسين المباشرين له على البقاء، ويحتاج إلى الفوز في جميع مبارياته المتبقية مع تعثر من يسبقه في الترتيب، ولهذا لن يستسلم وسيدافع عن بصيص الأمل حتى اعلان هبوطه

ويحتل الأخدود المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 16 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات ومثلها تعادلات مقابل الخسارة في 21 مباراة.

في المقابل لم يعرف الاتفاق الانتصار خلال الجولتين الماضيتين التي تلقى فيها خسارتين أمام النصر ثم الرياض، وسيكون تركيزه منصباً على الفوز من أجل تحسين مركزه أملاً في خطف إحدى بطاقات المشاركة الخارجية، وهو مؤهل لذلك عطفاً على الأسماء المميزة التي يمتلكها .

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 42 نقطة، حصدها من 12 فوز وستة تعادلات والخسارة في 11 مباراة .