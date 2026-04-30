الخلود والفيحاء يبحثان عن فك الارتباط

يستقبل فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، ضيفه الفيحاء على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

ويبحث الفريقان عن فك الارتباط بينهما، إذ يملكان الرصيد ذاته من الانتصارات في مبارياتهما ضمن دوري المحترفين، حيث تواجها في 3 مناسباتٍ، كسب كلٌّ منهما مواجهة، وتعادلا في مواجهة وحيدة.

وبعدما حجز الخلود مقعده في نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، أصبح تركيزه منصبًا على ترسيخ أقدامه في الدوري، ونجح في مباراته الأخيرة بالفوز على مضيفه التعاون، ويسعى إلى تحقيق فوزه الثاني تواليًا والابتعاد عن حسابات الهبوط .

ويحتل الخلود المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر 18 مباراة.

في الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 34 نقطة، إذ فاز في تسع مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 13 مباراة.

ويستقر «البرتقالي» في المنطقة الدافئة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الذي غاب عنه في آخر ثلاث مباريات لم يحقق خلالها سوى نقطة، ليؤمن موقعه في المنطقة الدافئة.