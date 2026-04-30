بعد الهبوط باركر يترك بيرنلي

ترك سكوت باركر، منصبه مدربًا لفريق بيرنلي الإنجليزي الأول لكرة القدم بالتراضي، وذلك عقب هبوط الفريق من دوري «البريميرليج»، وفقًا لما أعلن الخميس.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«توصل باركر ومجلس الإدارة إلى إتفاق بأن وقته في ملعب تيرف مور قد وصل إلى نهايته بعد موسم واحد قضاه في الدوري».

وأضاف البيان :«خلال فترة توليه المسؤولية في ملعب تيرف مور، قاد باركر فريق كلاريتس إلى موسم قياسي خلال موسم 2024ـ2025، حيث ضمن لبيرنلي الصعود من مسابقة الـ «تشامبيونشيب» إلى الدوري الممتاز، بسلسلة من 31 مباراة من دون هزيمة، مع الحفاظ على الشباك نظيفة في 30 مباراة بشكل لافت، يوّد النادي أن يوجّه خالص شكره لسكوت على احترافيته وتفانيه وإسهاماته. يغادر مع احترام وامتنان كل من له صلة بنادي بيرنلي لكرة القدم».

وقاد باركر الفريق للصعود إلى دوري الأضواء العام الماضي، إلا أن الموسم جاء مخيّبًا للآمال بعد فوزه بأربع مباريات فقط.

وحسم هبوط الفريق في وقت سابق من أبريل الجاري، بعد سقوطه على أرضه أمام مانشستر سيتي 0ـ1، ليلحق بولفرهامبتون إلى الدرجة الثانية «تشامبيونشيب».

من جانبه، قال باركر، صاحب الـ45 عامًا، في تصريح بث عبر موقع النادي الإلكتروني :«قيادة بيرنلي شرف عظيم، استمتعت بكل لحظة في رحلتنا معًا، لكني أشعر أن الوقت حان الآن لكي يسلك كل طرف طريقًا مختلفًا، أستعيد هذه الفترة بفخر كبير لما حققناه خلال وجودي في النادي، خصوصًا موسم الصعود الذي لا يُنسى في 2024ـ2025، وكان شرفًا حقيقيًا أن أقود هذا الفريق إلى الدوري الممتاز».

وأوضح النادي أن مايك جاكسون، مساعد باركر، سيتولى زمام الأمور في المباريات الأربع المتبقية في «البريميرليج» والتي يستهلها بمواجهة ليدز يونايتد، الجمعة، كاشفًا عن بدء المسار لتعيين مدرب جديد دائم لموسم 2026ـ2027.