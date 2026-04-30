سان جيرمان يفقد شوفالييه 21 يوما

يغيب لوكا شوفالييه، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عن الملاعب 21 يومًا، وفق ما كشفه عدد من التقارير الصحافية.

وأوضح مصدر مقرب من النادي الباريسي لـ«فرانس برس»، الخميس، أن شوفالييه الذي خسر مكانه الأساسي في فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي لصالح الروسي ماتفي سافونوف، يغيب عن الملاعب أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وتعرض شوفالييه لإصابة في الفخذ الأيمن، صباح الأربعاء، خلال التمارين، وسيواصل العلاج في الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن سان جيرمان في بيان طبي.

وأفادت التقارير الصحافية، أنه وقبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم، بدءًا من 11 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين، لا تُثير هذه الإصابة قلق محيطه بشأن مشاركته المحتملة مع «الديوك».

واستدعي شوفالييه إلى المنتخب الفرنسي خلال تجمع مارس الماضي، من قبل المدرب ديدييه ديشامب، بصفته الحارس الثالث، ويبقى المرشح الأبرز لمرافقة مايك مينيان، وبريس سامبا إلى النهائيات المقررة في أمريكا الشمالية، على الرغم من وضعه بديلًا في فريقه منذ يناير الماضي.

وفي حال عدم اختياره، يلجأ المدرب إلى ألفونس أريولا، حارس وست هام الإنجليزي، أو روبان ريسيه، حارس لنس، أو جان بوتيز، حارس كومو الإيطالي.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026، 14 مايو المقبل.