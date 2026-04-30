8 لاعبين يمثلون «مهد» في أستراليا

تخوض أكاديمية «مهد» الرياضية تجربة دولية جديدة من خلال مشاركتها في بطولة أوقيانوسيا الدولية للجودو، التي تستضيفها مدينة ماندورا الأسترالية خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل بمشاركة ثمانية من نخبة مواهب الأكاديمية.

وتشارك الأكاديمية في البطولة بثمانية مواهب تمثل مختلف الفئات العمرية، تضم عبد المجيد الخلف مواليد 2008، وعبد الله الوداعي مواليد 2009، ومحمد الأنصاري مواليد 2011، وخالد الشمري مواليد 2010، إلى جانب ميرال خان مواليد 2011، ولولوة العلياني مواليد 2009، ودانة الزهراني مواليد 2011، وفجر إبراهيم مواليد 2010، في قائمة تعكس تنوع المواهب الواعدة التي تعمل الأكاديمية على إعدادها وفق مسار طويل الأمد.

وتأتي المشاركة ضمن برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تطوير المستوى الفني والتنافسي للاعبين، من خلال خوض بطولات عالية المستوى تمنح المواهب الناشئة خبرات ميدانية جديدة.

ويمتد برنامج المشاركة على مدار 6 أيام، وتسعى أكاديمية «مهد» من خلال هذه التجربة إلى تطوير المهارات الفنية والتكتيكية للاعبين، وتنمية جاهزيتهم التنافسية، وتعزيز خبراتهم الدولية وبناء شخصياتهم الرياضية في بيئة احترافية تسهم في إعدادهم للمنافسات المستقبلية.