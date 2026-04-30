ينبع تحتضن نهائي ركوب الأمواج

ينطلق نهائي بطولة جولة السعودية لركوب الأمواج بالتجديف وقوفًا «Stand Up Paddle» Saudi SUP Tour 2026» الجمعة، وتستمر لمدة يومين في محافظة ينبع بجوار جزيرة النورس التابعة للهيئة الملكية بينبع.

وتحظى البطولة برعاية شركة برايتلنق للساعات، التي تقدم جوائز قيّمة للفائزين، أبرزها ساعة فاخرة بنحو 27,000 ريال سعودي تُمنح للمركز الأول في فئتي الشباب والبنات.

وأكد الاتحاد السعودي لركوب الأمواج أن البطولة مفتوحة لجميع الفئات العمرية ومن مختلف المستويات، سواء المبتدئين أو المحترفين، مشيرًا إلى أن المشاركة في الفعالية متاحة مجانًا بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع ونشر ثقافة الرياضات البحرية في السعودية.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد لتطوير رياضة ركوب الأمواج، واكتشاف المواهب السعودية، إلى جانب ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة للفعاليات والأنشطة البحرية.