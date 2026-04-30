ماينو يمدد مع «الشياطين»

مدد كوبي ماينو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقده مع «الشياطين» حتى 2031.

وقال ماينو بعد تمديد العقد: «لطالما كان مانشستر يونايتد منزلي، هذا النادي المميز يعني كل شيء بالنسبة لعائلتي، نشأت وأنا أرى تأثير نادينا على مدينتنا، وأستمتع بتحمل المسؤولية المصاحبة لارتداء هذا القميص».

ووصف جايسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في يونايتد، ماينو بموهوب الفطرة، مضيفًا :«ماينو أكثر لاعبي كرة القدم الشباب موهبة بالفطرة في العالم، قدراته التقنية، احترافيته العالية، وشخصيته المتواضعة، تجعله القدوة المثالية للاعبينا الشباب، ومصدر فخر حقيقي لمنظومة أكاديميتنا المتميزة، نحن سعداء لقرار كوبي تمديد إقامته هُنا، ولدينا ثقة كاملة بأنه سيتطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولأداء دور محوري في فريق مانشستر يونايتد الساعي إلى المنافسة على أكبر الألقاب».

وخاض ماينو ابن الـ21 عامًا، الذي انضم في 2014 إلى أكاديمية يونايتد، 98 مباراة حتى الآن مع الفريق الأول، مسجلًا هدفًا حاسمًا في الفوز على الجار مانشستر سيتي 2ـ1 في نهائي كأس إنجلترا عام 2024، ما أسهم في حضوره مع المنتخب الإنجليزي في كأس أوروبا في العام ذاته.