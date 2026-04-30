بوتشيتينو : وضع توتنام محزن

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، عن شعوره بالحزن، عند مشاهدته توتنام يصارع لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في ظهوره على بودكاست «ذي أوفرلاب ستيك تو فوتبول» الخميس: «الأمر محزن حقًا، فأنا أحب توتنام، وسيظل جزءًا من حياتي مهمًا كمدرب، وحياتي الشخصية أيضًا، أعلم معاناة الناس هناك داخل النادي والجماهير. من الصعب تقبل هذا».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بوتشيتينو قاد توتنام لإنهاء الدوري في المركز الثاني في موسم 2016ـ 2017، إضافة إلى وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 خلال خمسة أعوام قضاها في تدريبه.

ويحتل توتنام المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين خلف المنطقة الآمنة مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

وتزامنت فترة عمل بوتشيتينو في النادي مع بناء ملعب النادي الحالي ومركز التدريب، وهي فترة كان فيها الفريق يخوض المباريات التي تلعب على أرضه في ملعب ويمبلي.

وأقيل بوتشيتينو من دانييل ليفي، رئيس النادي، وحل محله جوزيه مورينيو.