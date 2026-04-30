النصر يشكو ديميرال إلى الانضباط

تتجه إدارة نادي النصر، إلى تجهيز خطاب شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين، الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي العاصمي، ستُضمّن في الشكوى، مقطع «فيديو» صوتًا وصورة، بالحديث الذي أطلقه ديميرال في «المكس زون» عقب نهاية المباراة التي كسبها النصر 2ـ0 في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، والتي احتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ونشر حساب «الرياضية» في منصة «إكس» عقب نهاية مواجهة «الكلاسيكو» مقطع فيديو لتصريح ديميرال إلى وسائل الإعلام ذكر فيه «والله العظيم إنه عار».

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم البلجيكي إريك لامبريشتس، أحداثًا ومشاحنات ساخنة بين لاعبي الفريقين، استمرت داخل المستطيل الأخضر حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وأشهر الحكم الذي أدار المباراة 7 بطاقات صفراء، منها ثلاث إلى لاعبي النصر، عبد الإله العمري والفرنسي كينجسلي كومان وأيمن يحيي، وأربعة من الأهلي، ديميرال، وزياد الجهني، والإنجليزي إيفان توني، والفرنسي فالنتين أتانجانا.

وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات مالية على لاعبي الأهلي قبل مواجهة، الأربعاء، بـ48 ساعة، منها 90 ألف ريال على الإنجليزي إيفان توني، و50 ألفًا ضد البرازيلي ويندرسون جالينو، و40 ألفًا على الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق.