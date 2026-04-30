بعد 23 عاما.. يونج يعلق الحذاء

أعلن آشلي يونج، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، اعتزاله كرة القدم.

وكتب يونج عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي :«من ستيفون رود، إلى فيكارااج رود، لفيلا بارك، لويمبلي، لأولد ترافورد، لسان سييرو ثم العودة إلى فيلا بارك ثم إلى جوديسون بارك، وأخيرًا بورتمان روود، كانت رحلة لم أكن أحلم بها إلا في صغري! ولكن مع هذا الحلم لا بد من نهاية، وقد تكون مباراة السبت هي الأخيرة في مسيرتي الاحترافية.. 23 عامًا وانتهى الأمر!».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن يونج أسدل الستار على مسيرته التي استمرت 23 عامًا، والتي شهدت لعبه لأندية واتفورد وأستون فيلا وإيفرتون وإنتر ميلان.

وقضى يونج صاحب الـ40 عامًا، الذي لعب 39 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، هذا الموسم في صفوف فريق إبسويتش، وشارك في 15 مباراة.