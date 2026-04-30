المرة الثالثة.. النصر يعود أمام الأهلي في الدور الثاني

سجل فريق النصر الأول لكرة القدم، عودته الثالثة أمام الأهلي بتحقيق الانتصار في مواجهة الدور الثاني حينما يخسر لقاء الدور الأول في مسابقة دوري المحترفين بعدما اقتنص فوزًا مهمًا، الأربعاء، لحساب الجولة الجولة الـ 30.

ونجح الأهلي موسم 2018ـ 2019 بالفوز أمام النصر في الدور الأول بنتيجة 2ـ0، وعاد خلالها الأصفر العاصمي في لقاء الدور الثاني وحقق الانتصار 2ـ1.

وفي المرة الثانية موسم 2020 ـ 2021 خسر النصر في لقاء الدور الأول بنتيجة 1ـ2، وحقق الانتصار في اللقاء الثاني بنتيجة 2ـ1.

وكرر الفريقان الحالة نفسها للمرة الثالثة الموسم الجاري بعدما نجح الأهلي في الانتصار في الدور الأول 3ـ2، ليعود النصر ويكسب مواجهة الدور الثاني بنتيجة 2ـ0.

وإجمالًا تواجه الفريقان 34 مرة في مسابقة الدوري حقق خلالها النصر 13 انتصارًا، وكسب الأهلي 10 مباريات، وحضر التعادل بينهما 11 مرة.

ويتصدر النصر ترتيب دوري «روشن» الموسم الجاري برصيد 79 نقطة بعد مرور 30 جولة نجح خلالها بتحقيق 26 انتصارًا وتعادلًا واحدًا و3 خسائر.