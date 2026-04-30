الأهلي.. جالينو الأشعة تحدد مدة الغياب

يجري البرازيلي ويندرسون جالينو، الجناح الأيسر لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، كشفًا بالأشعة المقطعية، لدى أحد المراكز الطبية المختصة في مدينة جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نتيجة الكشف الذي سيخضع له جالينو، ستحدد فترة الغياب المتوقعة، ومدة العلاج والتأهيل، وفق التوصيات الطبية.

وتعرض جالينو عند الدقيقة 62 إلى إصابة قوية، عقب احتكاكه مع مواطنه بينتو حارس مرمى فريق النصر، في مواجهة «الكلاسيكو» التي جمعت الفريقين وانتهت نصراوية 2ـ0، اضطر على إثرها الألماني ماتياس يايسله إلى استبداله بعد حمله بالنقالة الطبية خارج الملعب، بالمهاجم فراس البريكان.

وتوج جالينو مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على ماتشيدا الياباني 1ـ0.

وغاب جالينو عن المشاركة مع الأهلي الموسم الجاري للإصابة في 9 مباريات، «6» دوريًا ضد الهلال والحزم والشباب والنجمة والرياض والاتحاد، و3 في دوري أبطال آسيا ضد ناساف الأوزبكي والدحيل القطري والغرافة ضمن دور المجموعات، وواحدة ضد الباطن في كأس الملك للإصابة.

ولعب الجناح الأيسر مع الأهلي الموسم الجاري في 37 مباراة، منها 23 في دوري «روشن»، و8 في النخبة، و3 في كأس الملك، و2 في كأس السوبر، وواحدة في كأس القارات، سجل 4 أهداف، وصنع 11 هدفًا.