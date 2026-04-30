هدف «الدون».. عنوان صحافة العالم

ركزت وسائل الإعلام العالمية على مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ونجح النصر، متصدر الدوري، في الفوز على الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2ـ0 عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقتين «76 و90».

وسلَّطت شبكة «ESPN» الأمريكية الضوء على الأسطورة البرتغالية وكتبت تحت عنوان «رونالدو يسجل.. والنصر يستمر في سلسلة العشرين انتصارًا»، وتغنت صحيفة «AS» الإسبانية بالقائد البرتغالي من خلال عنوانها «رونالدو.. بهدف من خارج هذا العالم يسجل هدفًا في مباراة محددة لمسار الدوري».

وكتبت صحيفة «AD» الهولندية عنوانًا بعد انتصار القطب العاصمي ومتصدر الدوري كتبت فيه «كريستيانو رونالدو.. يتقرب من البطولة»، ويصرح: «هذه كرة قدم، وليست حربًا».

وركزت صحيفة «ريكورد» البرتغالية على أهداف مواطنها «الدون»، قائد النصر، وكتبت «كريستيانو.. انتصر على الأهلي.. وسجَّل رأسية قرَّبته من اللقب، ووصل لـ970 هدفًا».

وتداولت صحيفة «Abola» البرتغالية تصريح رونالدو «يمتعض الكثير من اللاعبين، علينا أن نخلق مثالًا».

وذكرت تليجراف البريطانية في عنوانها «كريستيانو يدفع توني.. ويتجه نحو اللقب بعد المباراة التي انتهت بالفوضى والبرتغالي احتفل في وجه المهاجم الإنجليزي، بعد ادعاء الأخير بأن الحكام يساعدون المنافسين للفوز باللقب».