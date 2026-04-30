النصر.. تجدد إصابة العقيدي

فرض البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، جلستي علاج يوميتين لنواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على إثر تجدد إصابته في العضلة الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العقيدي خضع خلال الفترة الماضية إلى برنامج تأهيلي وعلاجي جراء إصابته العضلية التي تعرض لها قبل فترة الإحماء التي سبقت مواجهة الأخدود 11 أبريل الجاري، وأثناء اقترابه من التعافي عاد الألم إليه قبل مباراة الأهلي بـ48 ساعة، ما جعل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق يستبعده عن القائمة التي دخل بها المواجهة.

وبيّن أن الطبيب لم يحدد موعدًا ثابتًا لدخول الحارس إلى التدريبات مع المجموعة، على أن يواصل التأهيل حتى التعافي.

وشارك العقيدي مع النصر الموسم الجاري في 12 مباراة بمجموع 1050 دقيقة، منها 11 مباراة في دوري روشن السعودي.

ويتولى البرازيلي بينتو، حماية الشباك الصفراء، إلى جانب العقيدي، الحارس البديل، وعبد الرحمن العتيبي، وذلك بعد تعرض راغد النجار ومبارك البوعينين لإصابتين في الرباط الصليبي.