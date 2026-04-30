قانونيان لـ«الرياضية»: ديميرال ارتكب كل المخالفات والعقوبات «مغلظة»

كشف أيمن الرفاعي، المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط الأسبق، عن أنَّ اللوائح كفيلة بإيقاع العقوبة الأشد على التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عقب الأحداث التي صاحبت صافرة نهاية مواجهة فريقه أمام النصر ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وأوضح لـ«الرياضية» الرفاعي: «حديث ديميرال إلى وسائل الإعلام يعد إساءة إلى الاتحاد السعودي ولجانه، إضافة إلى إثارة الرأي العام، ما يعرضه إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وفقًا للمادة 50».

وأضاف: «كون ديميرال ارتكب كل المخالفات، فيحق للجنة معاقبته على المخالفة الأشد مع تشديد العقوبة 50 في المئة».

وبيَّن المستشار القانوني: «لم نشاهد الحكم يشهر بطاقات حمراء أو صفراء لأي من لاعبي الفريقين، بعد الأحداث التي أعقبت صافرة النهاية، ما يعني أننا لا بد أن ننتظر ماذا سيدون الحكم في التقرير، الذي على إثره ستتخذ الانضباط القرارات وفق اللائحة».

وتابع: «في حال وجود تناقض بين تقرير الحكم ومراقب المباراة، فإن تقرير الأول هو المعتمد لدى الانضباط، والملاحظ من خلال الناقل الرسمي يتضح وجود محاولة اعتداء من قبل ديميرال على الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب النصر، ووفق اللائحة محاولة الاعتداء تعد مخالفة جسيمة تعاقب عليها اللائحة بإيقاف مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، من الفقرة 2ـ2 من المادة 48».

وفي الإطار ذاته، قال رياض الزهراني، المستشار القانوني، إنَّ تصريح ديميرال يعد مخالفة تندرج تحت مسمى «الإساءة الإعلامية»، التي نصت عليها المادة «50» من اللائحة، إذ يُحظر على أي شخص خاضع للائحة، ومن ضمنهم اللاعبون، القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة.

واستطرد الزهراني: «الاتهام والمساس بنزاهة المنافسة مخالفة جسيمة، وبما أن تصريح ديميرال فيه اتهام مباشر بتعمد خسارة فريقه وفوز المنافس، ما يعد من المخالفات الجسيمة، لكن ذلك عولج بالفقرة «5 من المادة 50» التي نصت على أن «المخالفات الجسيمة كالتجريح والإساءة والاتهام، يعاقب المخالف بالعقوبات التالية، 1ـ5، إذا كان لاعبًا يعاقب بالإيقاف عن المباريات، لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال».

وذكر: «تصريح ديميرال يحمل في طياته اتهامًا صريحًا بعدم حيادية المنافسة، وتقع مباشرة تحت طائلة هذه الفقرة، وتعتبر مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المغلظة، كما أن هذا السلوك يتعارض مع المادة 83 من اللائحة، المتعلقة بالنزاهة، التي توجب على كل شخص خاضع للائحة أن يمتنع عن أي سلوك من شأنه أن يضر بسمعة كرة القدم».

واختتم الزهراني حديثه قائلًا: «العقوبة المتوقعة التي ربما تفرض على ديميرال هي الإيقاف عن المباريات لمدة لا تزيد عن العام مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال».