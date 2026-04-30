الأهلي يشكو حساب النصر

تتجه شركة النادي الأهلي إلى رفع شكوى ضد حساب نادي النصر الرسمي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية التغريدة التي نشرها عقب مواجهة الفريقين مساء الأربعاء، والتي رأت أنها تحمل مدلولات عنصرية ـ بحسب ما ورد في شكوى النادي الغربي ـ وفق ما ذكرت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر أن إدارة الأهلي تعتزم رفع الشكوى خلال الساعات المقبلة، عادة أن محتوى التغريدة تضمن دلالات مسيئة تجاه التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وتسببت في ردود فعل واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن النادي يرى أن التغريدة تسهم في تأجيج التعصب الرياضي، إضافة إلى ما تحمله من إساءة مباشرة للاعب.

وأكدت المصادر أن شركة النادي الأهلي رصدت عددًا من التغريدات عبر منصة «إكس» من قبل إعلاميين وجماهير، تضمنت تجاوزات بحق ديميرال، وبدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وانتصر النصر في «الكلاسيكو» بثنائية نظيفة إلا أن المواجهة لم تنتهِ مع صافرة الحكم، إذ اندلع لقاء ساخن بين اللاعبين ومناكفات من الجانبين.