جوميز: نيوم أصعب من الشباب.. ونفوز بالروح وليس الأسماء

يؤمن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، بصعوبة مباراة السبت المقبل أمام نيوم، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، مقارنة بلقاء الشباب الماضي، نظرًا لامتلاك الأول إمكانات فردية أفضل من «الليوث» في الخط الأمامي.

وقال المدرب، الخميس، خلال مؤتمر صحافي: «نيوم فريق صعب، ويضم لاعبين مميزين، ويجب علينا دخول المباراة بأفضل جاهزية».

وأضاف: «من الناحية الهجومية، يمتلك نيوم أفضلية على المستوى الفردي مقارنةً بمنافسنا السابق الشباب، ما يجعل مواجهته أكثر صعوبة بالنسبة لنا».

وردًا على انتقاد الأسلوب التكتيكي، الذي ينتهجه، قال: «عند النظر إلى الملعب قد يبدو رسمنا التكتيكي 4ـ5ـ1، لكن من الناحية الديناميكية يتغير وفقًا لتحركات اللاعبين وتمركزهم».

وأشار إلى رغبته في الاعتماد باستمرار على لاعبي الأكاديمية، لافتًا إلى صعوبة حدوث ذلك حاليًا بسبب عدم وجود كثافة مباريات، عكس فترات سابقة كانت تُحتِّم عليه اللجوء إليهم لتخفيف الضغط على الأساسيين.

وأثنى جوميز على الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب وسط الفريق، مؤكدًا: «سفيان لاعب مميز، ويمتلك قدرة كبيرة على تغطية المساحات دون كرة، ويجيد التحرك من الخلف، والتقدم نحو المرمى والتسجيل».

وبرَّر استبدال الجناح الشاب فهد الزبيدي خلال المباراة الماضية برغبته وقتها في «تعزيز منطقة الوسط، خاصة مع تقدم سفيان وتركه مساحات خلفه، إضافة إلى شعور الزبيدي بالإرهاق».

وعن تصريح الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، برغبته في الفوز لحجز أحد مقاعد المشاركة آسيويًا، قال جوميز: «أحترم حديثه، ولو قورن بين الأسماء التي يمتلكها الفريقان لرأى كثيرون أفضلية لاعبيهم، لكن بالنسبة لنا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث يعتمد على القتال والروح العالية، وليس الأسماء».

وكان الفتح تعادل في المباراة الماضية مع الشباب بهدف لكل منهما، ورفع رصيده إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الـ 13 في جدول الترتيب.