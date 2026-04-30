7 نصراويين تحت التهديد.. والقدساويون يفلتون

يدخل سبعة من لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم، بينهم أربعة أساسيين، مباراة القادسية، الأحد في الدمام، تحت تهديد تلقي البطاقة الصفراء الرابعة والغياب عن مواجهة الشباب، الخميس.

ويهدّد الإنذار الرابع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ومواطنه المدافع محمد سيماكان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، والظهير نواف بوشل، والجناح عبد الرحمن غريب، وعلي الحسن، لاعب الوسط، والظهير سلطان الغنام.

ويعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، على كومان وسيماكان وبروزوفيتش وبوشل في تشكيله الأساسي، ويضع الثلاثة الآخرين على مقاعد الاحتياط.

وإذا تلقى أيٌ من السبعة بطاقة صفراء أمام القادسية، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، فسيغيب عن الجولة التالية.

ويتصدر «الأصفر» جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

ومساء الأربعاء، فاز 2ـ0 على الأهلي، في ملعب «الأول بارك»، لحساب الجولة الـ 30. وشهِد اليومُ ذاتُه فوز القادسية، الذي يدرّبه الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، 4ـ0 على الرياض في العاصمة، ووصوله إلى النقطة 65.

وأفلت خمسة قدساويين، كٌلُّهم أساسيون، من الإنذار الرابع أمام الرياض، وباتوا متاحين للمشاركة أمام المتصدر، وهم: المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، هداف الدوري، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، والظهير محمد أبو الشامات، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، فضلًا عن البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط النصر السابق.

وحسب لوائح دوري «روشن»، يُحرَم أي لاعبٍ ينال بطاقات صفراء في أربع مباريات من خوض مباراة واحدة.