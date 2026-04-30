رونالدو: نفوذهم خارج الملعب.. والأهلي لا ينافس على شيء

ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى وجود نفوذ لبعض الأندية خارج الملعب في منافسات دوري روشن السعودي، خلال حديثه مع برنامج «ريو جاي» عبر قناة «ثمانية»، الناقل الرسمي، عقب فوز فريقه على الأهلي 2ـ0، مساء الأربعاء، ضمن قمة الجولة الـ30.

وقال رونالدو: «نعلم أننا يجب أن نقاتل أكثر من أجل الفوز، ليس فقط داخل الملعب، لأن بعض الأندية لديها نفوذ خارج المستطيل الأخضر أيضًا، هذه هي الحقيقة، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة».

وأضاف: «لقد التزمت الصمت لأسابيع طويلة، والآن حان وقت الحديث».

وفتح النجم البرتغالي بعد ذلك ملف التحكيم، قائلًا: «يجب أن يكون هناك احترام أكبر للدوري. اللاعبون الذين ينشرون عبر فيسبوك وإنستجرام، ويتحدثون بسوء عن الحكام، أرى أن هذا لا يخدم المشروع».

وتابع: «أرى أنه يجب المعاقبة على مثل هذه التصرفات، كما يحدث في الدوري الإنجليزي، لأن الحديث المباشر عن الحكام يعطي مثالًا سيئًا، وإذا لم يتم تطبيق ذلك، فلن يتطور الدوري».

وشدد: «كما قلت من قبل، أنا أول من جاء إلى هذا الدوري، والبقية جاؤوا بسببي، لذلك يجب احترام الدوري والمشروع والحكام حتى إن أخطؤوا أحيانًا، فهم بشر ويخطئون».

وأضاف: «أعتقد أن دوري روشن يجب أن يعقد اجتماعًا كبيرًا ويضع قوانين واضحة».

وفي سياق حديثه عن المنافسة، قال: «لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري، نعلم أن أمامنا أربع مباريات، والصراع سيستمر حتى النهاية، لكننا نتعامل خطوة بخطوة، ومباراة بعد مباراة. كنا نعرف أن المواجهة ستكون صعبة جدًا، لكننا نستحق الفوز».

وأضاف: «الأسبوع المقبل سنواجه القادسية، وهي مباراة صعبة أيضًا».

وعن كواليس القمة، أوضح: «كنت أعلم أن هذا سيحدث، لأن الأهلي لا ينافس على شيء في الدوري بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا قبل أيام، كنا ندرك أنهم سيأتون للقتال والاحتجاج، وهذا جزء من اللعبة».

وكان الأسطورة البرتغالية ذكر مثل هذه التصريحات عن الحكام، واعتراض اللاعبين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نهاية المباراة مباشرة مع «قناة ثمانية» الناقل الرسمي.