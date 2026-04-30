الشباب: قرار الحكام الأجانب من بداية الشهر

أكد لـ «الرياضية» مصدر مسؤول في نادي الشباب أن طلب استقدام حكام أجانب لمباراتي الفريق الأول لكرة القدم مع منافسيه النصر والاتحاد كان معتمدًا منذ بداية أبريل الجاري، وليس تحركًا مستجدًا من طرف الإدارة.

وكان محمد الشهري، المتحدث الرسمي للشباب، كتب الأربعاء، عبر حسابه في منصة «إكس»: «تقدمت إدارة نادي الشباب بشكل رسمي خلال المدة النظامية بطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراتي النصر والاتحاد ضمن دوري روشن السعودي نظرًا لأهمية المباراتين»، كاشفًا عن تكفل عبد العزيز المالك، رئيس مجلس الإدارة، بكامل التكاليف دون تحميل خزينة النادي أي مبالغ.

وحسب المصدر ذاته، استقرت الإدارة بداية الشهر على هذا التوجه بسبب «حساسية وضع الفريق في سلم الترتيب» آنذاك.

ويتواجه الشباب مع النصر، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 33، وبعد 10 أيام يلتقي الاتحاد، 17 مايو، في مؤجلة الجولة الـ 28.

ويحتل فريق «الليوث» المركز الـ 12 في جدول الدوري، بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.