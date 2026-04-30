فوز الاتفاق الرابع يقرب هبوط الأخدود

عاد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، الخميس، بتحقيقه الفوز الرابع تواليًا على الأخدود، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وانتصر الاتفاق 3ـ1 في نجران، ورفع رصيده إلى 45 نقطةً، محافظًا على المركز السابع. في المقابل، تجمَّد رصيد الأخدود، القابع في المركز الـ 17 وقبل الأخير، عند 16 نقطةً.

واقترب صاحب الأرض من الهبوط، وقد تتأكّد عودته إلى الدرجة الأولى خلال الجولة الـ 31، حال فوز ضمك، الـ 15 برصيد 26 نقطةً، على الخليج، السبت.

وافتتح «النواخذة» أهداف المباراة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، عبر الإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، في الدقيقة 45+1.

وأدرك المضيف التعادل بهدفٍ في الدقيقة 60 للمهاجم التوجولي خالد ناري. ومن ضربةٍ مقصيّةٍ، أحرز الجناح خالد الغنام هدفًا في الدقيقة 74، استعاد به الاتفاقيون تقدمهم، وعزَّزه هدفٌ ثالث، أحرزه الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، في الدقيقة 80.

وتغلّب الفريق الشرقاوي على الأخدود للمرة الرابعة على التوالي، وذهابًا وعودةً في الدوري للموسم الثاني تواليًا.