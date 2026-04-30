جدة التاريخية تحتضن قرعة خليجي 27

أعلن الاتحادان الخليجي والسعودي لكرة القدم، الخميس، عن استضافة مدينة جدة مراسم سحب قرعة بطولة «خليجي 27» المقررة 19 مايو المقبل، في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية.

وتُلعب منافسات البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، والعراق، واليمن.

ومن المنتظر أن تكشف مراسم القرعة عن توزيع المنتخبات على المجموعتين، وتحديد المواجهات في دور المجموعات.

وطبقًا لبيان صحافي، يحرص الاتحاد الخليجي بالتعاون مع الاتحاد السعودي، واللجنة المحلية المنظمة، على تقديم نسخة متميزة واستثنائية من البطولة، تعكس التطور المتسارع لكرة القدم في دول الخليج، وتعزز حضورها القوي على خارطة كرة القدم الدولية، ولا سيما في ظل ما تحظى به البطولة من متابعة جماهيرية واسعة.