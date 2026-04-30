بطولة مدريد.. ميرا إلى النهائي

أحبطت الروسية ميرا أندريفا صحوة متأخرة من الأمريكية هايلي بابتيست في طريقها للفوز 6ـ4 و7ـ6 في معركة عصبية ​لتتأهل إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، الخميس.

وستواجه ميرا، التي أتمت 19 عامًا قبل 24 ساعة، الأوكرانية مارتا كوستيوك أو النمساوية أناستاسيا بوتابوفا في نهائي البطولة الجارية على الملاعب الرملية.

وكانت هايلي ​قد أقصت ⁠المصنفة ​الأولى عالميًا البيلاروسية ⁠أرينا سبالينكا في دور الثمانية، لكن اللاعبة البالغ عمرها 24 عامًا واجهت صعوبة في المباراة، إذ لم تخسر ميرا، المصنفة التاسعة، سوى نقطتين على إرسالها في المجموعة الأولى.

وصمدت اللاعبة الأمريكية حتى الشوط السابع، عندما لعبت ضربة أمامية خارج الملعب، ⁠لتحصل ميرا على نقطة كسر. ولعبت ‌ميرا ضربة خلفية مثالية ‌بمحاذاة الخط لتكسر إرسال منافستها، ​وتمضي في طريقها للفوز بالمجموعة.

وفي ‌المجموعة الثانية، تواصلت معاناة بابتيست، التي ‌ارتكبت 16 خطأ سهلًا في المجموعة الأولى، لتكسر أندريفا إرسالها وتتقدم 3ـ2.

لكن الأمريكية أنقذت نقطة المباراة في الشوط التاسع قبل أن ترتكب أندريفا، التي كانت ترسل ‌للفوز بالمباراة، خطأ مزدوجًا، وتخفق في ضربة فوق الرأس، ثم لعبت بابتيست ضربتين ⁠رائعتين ⁠لتكسر إرسال أندريفا للمرة الأولى في المباراة، وتعادل النتيجة 5ـ5.

واحتكمت المجموعة الثانية إلى شوط فاصل، وفازت بابتيست، التي زادت ثقتها، بأربع نقاط متتالية قبل أن ترد ميرا بضربات خلفية دقيقة بالقرب من الخط الجانبي، ونجحت في إنقاذ ثلاث نقاط لإنهاء المجموعة.

ولعبت بابتيست إرسالًا ساحقًا لإنقاذ نقطة حاسمة، لكنها ردت إرسال منافستها خارج الملعب، لتفوز ميرا بالمباراة، وتصل إلى نهائي إحدى بطولات ​اتحاد لاعبات التنس ​المحترفات للمرة الثالثة بعد فوزها ببطولة دبي وبطولة إنديان ويلز المفتوحة العام الماضي.