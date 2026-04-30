من أجل قاعدة 1/1.. برشلونة يدرس بيع عقد رافينيا

يدرس نادي برشلونة الإسباني بيع عقود عدد من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل موازنة المصاريف، وتطبيق لوائح الدوري، وبلوغ قاعدة «1/1» ومن أبرز الأسماء المتوقع رحيلها الجناح البرازيلي رافينيا.

وذكر موقع «فوتبول إسبانيا» أن هناك قلقًا داخل برشلونة فيما يخص قدرة النادي على تطبيق قاعدة التعادل «1/1» التي ستجبره على بيع بعض النجوم من أجل تخفيض سقف الرواتب.

وتحدد رابطة الدوري الإسباني سقفًا للأندية فيما يتعلق برواتب اللاعبين والانتقالات، وفي حال أراد نادٍ تسجيل لاعب جديد فأنه عليه استخدام 60 في المئة من الأموال التي كسبها من الموسم الماضي، لكن إذا كان برشلونة لم يتجاوز سقف الرواتب فيمكنه استخدام 100 في المئة من أمواله.

وبحسب الموقع هناك علامة استفهام بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو، لكن يمكن بيع مارك كاسادو، لاعب الوسط، الصيف الجاري. وقد يكون الثنائي الدفاعي جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي من الأسماء التي يسعى النادي لبيعها.

في جانب آخر، وعلى الرغم من أن البرازيلي رافينيا يعد أحد أهم الأسماء في تشكيلة الفريق إلا أن برشلونة منفتح على فكرة بيعه حال موافقة اللاعب نفسه.

وظهرت أنباء تفيد بأن رافينيا أصبح مرة أخرى هدفًا للأندية السعودية، وهو أمر تكرر خلال فترتي الانتقالات الصيفية الماضيتين، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع وكيل أعماله في الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من إقرار برشلونة بأن رافينيا لاعب أساسي، إلا أن صحيفة «سبورت» الكاتالونية ذكرت الخميس أن النادي مستعد للنظر في إذا كان منفتحًا على الفكرة. وأضافت أن النادي لن يضغط من أجل انتقاله، لكن عرضًا مغريًا سيكون مطروحًا على الطاولة إذا قرر رافينيا قبول صفقة بعقد ضخم.

يذكر أن رافينيا عاد إلى التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالفخذ الأيمن، التي أبعدته عن الفريق لمدة تقارب الشهر.

وحدثت الإصابة خلال مباراة تجريبية أمام فرنسا في 26 مارس الماضي، خضع بعدها اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأسابيع الماضية.