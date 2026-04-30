فينالدوم يكسر رقم جوانكا مع الاتفاق

حطَّم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الرقم القياسي لهدَّافي «النواخذة» في مواسم دوري المحترفين السعودي عقِب إحرازه أمام الأخدود، الخميس، هدفه الـ 15 الموسم الجاري.

وبات فينالدوم صاحب أكبر عددٍ من الأهداف للاعبٍ اتفاقي خلال موسمٍ واحدٍ في الدوري منذ 2008، عام انطلاق المسابقة، التي تحمل اسم «روشن» منذ 2022.

وتفوَّق الهولندي بذلك على نفسه بعدما أحرز 14 هدفًا في النسخة الماضية من «روشن» معادِلًا عدد أهداف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الوسط الهجومي، خلال نسخة 18ـ2019.

وتصدَّر جوانكا، لاعب العلا، قائمة هدَّافي الفريق في ذلك الموسم برصيد 14 هدفًا، في رقمٍ قياسي اتفاقي، صمد حتى حطَّمه فينالدوم بهدفِه الذي أسهم في الفوز 3ـ1 على الأخدود.

والموسم الجاري، أحرز الهولندي هدفين آخرين أمام الأخدود، واثنين أمام كلٍّ من النصر والرياض وضمك، وهدفًا أمام كلٍّ من الخلود، والشباب، والفيحاء، والتعاون، والفتح، والقادسية.

ويرتدي اللاعب، صاحب الـ 35 عامًا، قميص الاتفاق منذ صيف 2023 بعد مسيرةٍ طويلةٍ في أوروبا، مثَّل خلالها ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإيه إس روما الإيطالي، وأيندهوفن وفينورد في بلاده.